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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСЖ - Слован
ПСЖ - Слован: обзор матча 03 ноября 2011
ПСЖ
03.11.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
1 : 0
Завершен
Слован
63'
Х. Пасторе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Слован
+2
Желтая карточка
И. Кладрубски
+2
Замена
П. Штепановски
️️️️
К. Геде
Замена
К. Гамейро
️️️️
Х. Пасторе
Замена
М. Кужма
️️️️
И. Таборски
Замена
К. Жалле
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Нене
Замена
М. Лачны
️️️️
И. Жофчак
ГОЛ! 1:0!
Х. Пасторе
Пас отдал
Нене
Желтая карточка
М. Багайоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Слован
30
Лукаш Грошшо
ВР
6
Мартин Добротка
ЦЗ
28
Мариан Хад
ЦЗ
18
Мамаду Багайоко
ЦЗ
10
Игор Жофчак
ЛП
95
Марко Милинкович
ЛВ
17
Иржи Кладрубски
ОП
32
Иво Таборски
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
9
Юрай Галенар
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Слован
1
Матуш Путноцки
ВР
18
Радек Досудил
ЦЗ
21
Петер Штепановски
ЦП
21
Кристиан Колчак
ЦП
14
Марек Кужма
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
20
Милош Лачны
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Дюшез
12
Сахо
22
Арман
14
Лугано
24
Бодмер
2
Сеара
12
Нене
22
Сиссоко
15
Пасторе
9
Эрдинг
7
Менез
3-1-3-1-2
30
Грошшо
6
Добротка
28
Хад
18
Багайоко
17
Кладрубски
32
Таборски
31
Геде
10
Жофчак
95
Милинкович
33
Шебо
9
Галенар
7
Менез
13
Жалле
13
Жалле
7
Менез
15
Пасторе
9
Гамейро
9
Гамейро
15
Пасторе
12
Нене
38
Баэбек
38
Баэбек
12
Нене
10
Жофчак
20
Лачны
20
Лачны
10
Жофчак
31
Геде
21
Штепановски
21
Штепановски
31
Геде
32
Таборски
14
Кужма
14
Кужма
32
Таборски
Остались в запасе
ПСЖ
Слован
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
21
Кристиан Колчак
ЦП
18
Радек Досудил
ЦЗ
1
Матуш Путноцки
ВР
8
Эрик Грендель
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
Остались в запасе
21
Кристиан Колчак
ЦП
18
Радек Досудил
ЦЗ
1
Матуш Путноцки
ВР
8
Эрик Грендель
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча ПСЖ - Слован
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
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