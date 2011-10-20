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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - ПСЖ
Слован - ПСЖ: обзор матча 20 октября 2011
Слован
20.10.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - ПСЖ
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Ж. Менез
Замена
И. Таборски
️️️️
К. Геде
Желтая карточка
Д. Лугано
Вторая желтая
С. Тьене
Желтая карточка
Ф. Шебо
Желтая карточка
С. Тьене
Замена
К. Гамейро
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
К. Геде
Замена
Сеара
️️️️
М. Эрдинг
Вторая желтая
К. Шантом
Замена
Э. Грендель
️️️️
М. Милинкович
Желтая карточка
К. Шантом
Замена
М. Лачны
️️️️
Ю. Галенар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
30
Лукаш Грошшо
ВР
28
Мариан Хад
ЦЗ
6
Мартин Добротка
ЦЗ
18
Мамаду Багайоко
ЦЗ
10
Игор Жофчак
ЛП
95
Марко Милинкович
ЛВ
17
Иржи Кладрубски
ОП
21
Петер Штепановски
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
9
Юрай Галенар
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Слован
1
Матуш Путноцки
ВР
18
Радек Досудил
ЦЗ
32
Иво Таборски
ЦП
21
Кристиан Колчак
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
20
Милош Лачны
ЦФ
16
Лукаш Гартиг
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Грошшо
28
Хад
6
Добротка
18
Багайоко
17
Кладрубски
10
Жофчак
31
Геде
21
Штепановски
95
Милинкович
33
Шебо
9
Галенар
3-2-2-1-2
1
Дюшез
6
Камара
14
Лугано
22
Арман
13
Жалле
29
Тьене
8
Шантом
12
Нене
15
Пасторе
7
Менез
9
Эрдинг
9
Галенар
20
Лачны
20
Лачны
9
Галенар
31
Геде
32
Таборски
32
Таборски
31
Геде
95
Милинкович
8
Грендель
8
Грендель
95
Милинкович
9
Эрдинг
2
Сеара
2
Сеара
9
Эрдинг
7
Менез
38
Баэбек
38
Баэбек
7
Менез
15
Пасторе
9
Гамейро
9
Гамейро
15
Пасторе
Остались в запасе
Слован
ПСЖ
21
Кристиан Колчак
ЦП
18
Радек Досудил
ЦЗ
16
Лукаш Гартиг
ЦФ
1
Матуш Путноцки
ВР
Главный тренер
Владимир Вайсс
92
Нискенс Кебану
ЛВ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
21
Кристиан Колчак
ЦП
18
Радек Досудил
ЦЗ
16
Лукаш Гартиг
ЦФ
1
Матуш Путноцки
ВР
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Слован - ПСЖ
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
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