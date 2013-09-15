Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маттиас Ранеги - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Маттиас
    Фамилия Ранеги
    Команда Юргорден
    Состав Основной
    Родной город Гетеборг
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июня 1984 (38 лет)
    Рост 196
    Вес 93
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2013 57' -90' Удинезе (Удине) 0:3 Интер (Милан)
    30.10.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Удинезе (Удине)
    27.10.2013 90' -90' Удинезе (Удине) 0:1 Рома (Рим)
    19.10.2013 89' -90' Милан (Милан) 1:0 Удинезе (Удине)
    06.10.2013 90' -90' Удинезе (Удине) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    29.09.2013 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:0 Удинезе (Удине)
    24.09.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Дженоа (Генуя)
    21.09.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Удинезе (Удине)
    15.09.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    • Читайте нас: 
    11