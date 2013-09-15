Маттиас Ранеги - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Ранеги
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|196
|Вес
|93
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Ранеги
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|196
|Вес
|93
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2013
|57' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:3
|Интер (Милан)
|30.10.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|27.10.2013
|90' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Рома (Рим)
|19.10.2013
|89' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|06.10.2013
|90' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|29.09.2013
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|24.09.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|15.09.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Болонья (Болонья)