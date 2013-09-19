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    Миха Дор - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Миха
    Фамилия Дор
    Команда Маккаби
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 февраля 1992 (31 год)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2014 59' -90' Базель (Базель) 3:0 Маккаби (Тель-Авив)
    21.02.2014 1' -90' Маккаби (Тель-Авив) 0:0 Базель (Базель)
    12.12.2013 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 1:0 Бордо (Бордо)
    29.11.2013 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 0:0 Маккаби (Тель-Авив)
    03.10.2013 65' -90' Бордо (Бордо) 1:2 Маккаби (Тель-Авив)
    80'
    19.09.2013 1' -90' Маккаби (Тель-Авив) 0:0 АПОЭЛ (Никосия)
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