Миха Дор - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Миха
|Фамилия
|Дор
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Имя
|Миха
|Фамилия
|Дор
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2014
|59' -90'
|Базель (Базель)
|3:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|21.02.2014
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:0
|Базель (Базель)
|12.12.2013
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|29.11.2013
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|03.10.2013
|65' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Маккаби (Тель-Авив)
|80'
|19.09.2013
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)