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    Барал Леви - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Барал
    Фамилия Леви
    Команда Маккаби
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 января 1993 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 2 -5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2011 Был в запасе Динамо (Киев) 3:3 Маккаби (Тель-Авив)
    02.12.2011 1' -90' Маккаби (Тель-Авив) 2:3 Бешикташ (Стамбул)
    03.11.2011 1' -90' Маккаби (Тель-Авив) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    20.10.2011 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:0 Маккаби (Тель-Авив)
    29.09.2011 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 1:1 Динамо (Киев)
    15.09.2011 Был в запасе Бешикташ (Стамбул) 5:1 Маккаби (Тель-Авив)
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