Барал Леви - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Барал
|Фамилия
|Леви
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 января 1993 (30 лет)
|Имя
|Барал
|Фамилия
|Леви
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 января 1993 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|2
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2011
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:3
|Маккаби (Тель-Авив)
|02.12.2011
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:3
|Бешикташ (Стамбул)
|03.11.2011
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.10.2011
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|29.09.2011
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:1
|Динамо (Киев)
|15.09.2011
|Был в запасе
|Бешикташ (Стамбул)
|5:1
|Маккаби (Тель-Авив)