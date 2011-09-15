Омер Веред - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Омер
|Фамилия
|Веред
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1990 (33 года)
|Рост
|177
|Имя
|Омер
|Фамилия
|Веред
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1990 (33 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2011
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:3
|Маккаби (Тель-Авив)
|51'
|02.12.2011
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:3
|Бешикташ (Стамбул)
|13'
|03.11.2011
|46' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.10.2011
|64' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|29.09.2011
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:1
|Динамо (Киев)
|15.09.2011
|1' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|5:1
|Маккаби (Тель-Авив)