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    Аланзиньо - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Алан Карлос
    Фамилия Гомес да Коста
    Команда Баликесирспор
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 166
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Трабзонспор 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2013 1' -65' Лацио (Рим) 0:0 Трабзонспор (Трабзон)
    28.11.2013 74' -90' Трабзонспор (Трабзон) 4:2 Аполлон (Лимассол)
    08.11.2013 84' -90' Легия (Варшава) 0:2 Трабзонспор (Трабзон)
    24.10.2013 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 2:0 Легия (Варшава)
    03.10.2013 64' -90' Трабзонспор (Трабзон) 3:3 Лацио (Рим)
    19.09.2013 Был в запасе Аполлон (Лимассол) 1:2 Трабзонспор (Трабзон)
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