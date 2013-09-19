Аланзиньо - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Алан Карлос
|Фамилия
|Гомес да Коста
|Команда
|Баликесирспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|166
|Имя
|Алан Карлос
|Фамилия
|Гомес да Коста
|Команда
|Баликесирспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|166
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Трабзонспор
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2013
|1' -65'
|Лацио (Рим)
|0:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|28.11.2013
|74' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:2
|Аполлон (Лимассол)
|08.11.2013
|84' -90'
|Легия (Варшава)
|0:2
|Трабзонспор (Трабзон)
|24.10.2013
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:0
|Легия (Варшава)
|03.10.2013
|64' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|3:3
|Лацио (Рим)
|19.09.2013
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|1:2
|Трабзонспор (Трабзон)