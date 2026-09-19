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Ла Лига 2026/2027
Команды
Атлетик
Иньиго Руис де Галаррета
Статистика
€ 2 млн
Иньиго Руис де Галаррета - статистика
Атлетик
6 августа 1993 (33), Сан-Себастьян
#16 | Полузащитник
174 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
1' - 90'
71'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
1' - 65'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
1' - 60'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
1' - 65'
22'
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
2 : 0
27.08.2026
Атлетик
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
5
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
1' - 90'
71'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
1' - 65'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
1' - 60'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
1' - 65'
22'
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
2 : 0
27.08.2026
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 3
22.08.2026
Севилья
83' - 90'
87'
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