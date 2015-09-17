Штефан Штангль - статистика
#91 | Защитник
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Штангль
|Команда
|Санкт-Пельтен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 октября 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|74
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Штангль
|Команда
|Санкт-Пельтен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 октября 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2016
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|6:0
|Рапид (Вена)
|10.12.2015
|80' -90'
|Рапид (Вена)
|2:1
|Динамо (Минск)
|26.11.2015
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Рапид (Вена)
|05.11.2015
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:2
|Рапид (Вена)
|22.10.2015
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|3:2
|Виктория (Пльзень)
|67'
|01.10.2015
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:1
|Рапид (Вена)
|17.09.2015
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|2:1
|Вильярреал (Вильярреал)