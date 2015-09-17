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    Штефан Штангль - статистика

    #91 | Защитник
    Имя Штефан
    Фамилия Штангль
    Команда Санкт-Пельтен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 октября 1991 (31 год)
    Рост 183
    Вес 74
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 7 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2016 1' -90' Валенсия (Валенсия) 6:0 Рапид (Вена)
    10.12.2015 80' -90' Рапид (Вена) 2:1 Динамо (Минск)
    26.11.2015 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Рапид (Вена)
    05.11.2015 1' -90' Виктория (Пльзень) 1:2 Рапид (Вена)
    22.10.2015 1' -90' Рапид (Вена) 3:2 Виктория (Пльзень)
    67'
    01.10.2015 1' -90' Динамо (Минск) 0:1 Рапид (Вена)
    17.09.2015 1' -90' Рапид (Вена) 2:1 Вильярреал (Вильярреал)
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