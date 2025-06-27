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Густаво Кабрал
Статистика
Густаво Кабрал - статистика
Завершил карьеру
14 октября 1985 (40), Исидро Касанова
#22 | Защитник
182 см | 81 кг
Аргентина
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Пачука
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
27.06.2025
Пачука
Был в запасе
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Реал
3 : 1
22.06.2025
Пачука
46' - 90'
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Пачука
1 : 2
19.06.2025
Зальцбург
Был в запасе
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