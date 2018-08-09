Маттиас Вилхьялмссон - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Вилхьялмссон
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1987 (36 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Вилхьялмссон
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1987 (36 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|29.11.2018
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|0:1
|Селтик (Глазго)
|08.11.2018
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|2:5
|Зальцбург (Зальцбург)
|25.10.2018
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|04.10.2018
|77' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|20.09.2018
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|1:0
|Русенборг (Тронхейм)
|09.08.2018
|Был в запасе
|Корк Сити (Корк)
|0:2
|Русенборг (Тронхейм)