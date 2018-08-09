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    Маттиас Вилхьялмссон - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Маттиас
    Фамилия Вилхьялмссон
    Команда Русенборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 1987 (36 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Русенборг 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 1:1 Русенборг (Тронхейм)
    29.11.2018 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 0:1 Селтик (Глазго)
    08.11.2018 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 2:5 Зальцбург (Зальцбург)
    25.10.2018 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Русенборг (Тронхейм)
    04.10.2018 77' -90' Русенборг (Тронхейм) 1:3 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    20.09.2018 Был в запасе Селтик (Глазго) 1:0 Русенборг (Тронхейм)
    09.08.2018 Был в запасе Корк Сити (Корк) 0:2 Русенборг (Тронхейм)
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