Матуш Путноцки - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Матуш
|Фамилия
|Путноцки
|Команда
|Нитра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прешов
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 ноября 1984 (38 лет)
|Имя
|Матуш
|Фамилия
|Путноцки
|Команда
|Нитра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прешов
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 ноября 1984 (38 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2011
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|02.12.2011
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Слован (Братислава)
|03.11.2011
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Слован (Братислава)
|20.10.2011
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|29.09.2011
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Слован (Братислава)
|15.09.2011
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)