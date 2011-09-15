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    Матуш Путноцки - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Матуш
    Фамилия Путноцки
    Команда Нитра
    Состав Основной
    Родной город Прешов
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 ноября 1984 (38 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2011 Был в запасе Слован (Братислава) 2:3 Зальцбург (Зальцбург)
    02.12.2011 1' -90' Атлетик (Бильбао) 2:1 Слован (Братислава)
    03.11.2011 Был в запасе ПСЖ (Париж) 1:0 Слован (Братислава)
    20.10.2011 Был в запасе Слован (Братислава) 0:0 ПСЖ (Париж)
    29.09.2011 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Слован (Братислава)
    15.09.2011 1' -90' Слован (Братислава) 1:2 Атлетик (Бильбао)
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