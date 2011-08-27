Джо Райли - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Райли
|Команда
|Бери
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|80
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Райли
|Команда
|Бери
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2012
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Арсенал (Лондон)
|21.01.2012
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|3:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|14.01.2012
|70' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|19.11.2011
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|06.11.2011
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|5:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|27.08.2011
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:1
|Болтон (Болтон)