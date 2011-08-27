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    Джо Райли - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Джо
    Фамилия Райли
    Команда Бери
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 октября 1991 (31 год)
    Рост 185
    Вес 80
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2012 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:0 Арсенал (Лондон)
    21.01.2012 Был в запасе Болтон (Болтон) 3:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    14.01.2012 70' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Болтон (Болтон)
    19.11.2011 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Болтон (Болтон)
    06.11.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 5:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    27.08.2011 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 3:1 Болтон (Болтон)
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