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    Индриди Сигурдссон - статистика

    Имя Индриди
    Фамилия Сигурдссон
    Команда Викинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 октября 1981 (41 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Исландия 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.10.2011 Был в запасе Португалия 5:3 Исландия
    02.09.2011 1' -90' Норвегия 1:0 Исландия
    66'
    26.03.2011 1' -90' Кипр 0:0 Исландия
    12.10.2010 1' -85' Исландия 1:3 Португалия
    07.09.2010 1' -90' Дания 1:0 Исландия
    03.09.2010 1' -90' Исландия 1:2 Норвегия
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