Индриди Сигурдссон - статистика
|Имя
|Индриди
|Фамилия
|Сигурдссон
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 октября 1981 (41 год)
|Имя
|Индриди
|Фамилия
|Сигурдссон
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 октября 1981 (41 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Исландия
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.10.2011
|Был в запасе
|Португалия
|5:3
|Исландия
|02.09.2011
|1' -90'
|Норвегия
|1:0
|Исландия
|66'
|26.03.2011
|1' -90'
|Кипр
|0:0
|Исландия
|12.10.2010
|1' -85'
|Исландия
|1:3
|Португалия
|07.09.2010
|1' -90'
|Дания
|1:0
|Исландия
|03.09.2010
|1' -90'
|Исландия
|1:2
|Норвегия