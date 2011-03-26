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Евро-2024
Кипр - Исландия
Кипр - Исландия: обзор матча 26 марта 2011
Кипр
26.03.2011, суббота, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 5 тур
0 : 0
Завершен
Исландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Исландия
+1
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
С. Магнуссон
Замена
Н. Александру
️️️️
Д. Христофи
Желтая карточка
Э. Йонссон
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Р. Гисласон
Замена
М. Элиа
️️️️
С. Пурсайтидис
Замена
А. Смарасон
️️️️
Й. Гудмундссон
Замена
Д. Деметриу
️️️️
В. Сиелис
Желтая карточка
Г. Меркис
Желтая карточка
К. Сигурдссон
Пенальти не реализован!
Х. Михаил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
4
Георгис Меркис
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
0
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
13
Хрисис Михаил
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Исландия
0
Стефан-Логи Магнуссон
ВР
0
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
0
Кристьян Сигурдссон
ЦЗ
0
Индриди Сигурдссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
4
Эггерт Йонссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
0
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Кипр
0
Мариос Элиа
ЛЗ
4
Джейсон Деметриу
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
Исландия
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
0
Арнор Смарасон
ЦФ
3-5-1-1
1
Георгаллидес
4
Меркис
5
Сиелис
0
Пурсайтидис
13
Михаил
0
Алонефтис
0
Добрашинович
11
Авраам
10
Хараламбидис
13
Макридис
9
Христофи
4-4-1-1
0
Магнуссон
0
Сигурдссон
0
Сигурдссон
2
Саеварссон
0
Хрейдарссон
4
Йонссон
19
Гисласон
17
Гуннарссон
0
Гудмундссон
10
Сигурдссон
0
Хельгусон
0
Пурсайтидис
0
Элиа
0
Элиа
0
Пурсайтидис
5
Сиелис
4
Деметриу
4
Деметриу
5
Сиелис
9
Христофи
11
Александру
11
Александру
9
Христофи
10
Сигурдссон
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
10
Сигурдссон
19
Гисласон
11
Финнбогасон
11
Финнбогасон
19
Гисласон
0
Гудмундссон
0
Смарасон
0
Смарасон
0
Гудмундссон
Остались в запасе
Кипр
Исландия
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Остались в запасе
Остались в запасе
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Статистика матча Кипр - Исландия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
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Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
10.06.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Дарко Чеферин
(Крань)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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