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    Юрий Жигаевс - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Юрий
    Фамилия Жигаевс
    Команда Вентспилс
    Состав Основной
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Латвия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.06.2015 Был в запасе Латвия 0:2 Нидерланды
    28.03.2015 87' -90' Чехия 1:1 Латвия
    16.11.2014 Был в запасе Нидерланды 6:0 Латвия
    13.10.2014 Был в запасе Латвия 1:1 Турция
    10.10.2014 Был в запасе Латвия 0:3 Исландия
    09.09.2014 Был в запасе Казахстан 0:0 Латвия
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