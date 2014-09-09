Юрий Жигаевс - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Жигаевс
|Команда
|Вентспилс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Жигаевс
|Команда
|Вентспилс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Латвия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.06.2015
|Был в запасе
|Латвия
|0:2
|Нидерланды
|28.03.2015
|87' -90'
|Чехия
|1:1
|Латвия
|16.11.2014
|Был в запасе
|Нидерланды
|6:0
|Латвия
|13.10.2014
|Был в запасе
|Латвия
|1:1
|Турция
|10.10.2014
|Был в запасе
|Латвия
|0:3
|Исландия
|09.09.2014
|Был в запасе
|Казахстан
|0:0
|Латвия