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Расписание матчей
Евро-2024
Казахстан - Латвия
Казахстан - Латвия: обзор матча 09 сентября 2014
Казахстан
09.09.2014, вторник, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Латвия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Латвия
90'
+3
Желтая карточка
А. Зюзинс
Замена
А. Нургалиев
️️️️
Б. Исламхан
82'
79'
Замена
Э. Вишняковс
️️️️
А. Руднев
Замена
Б. Джолчиев
️️️️
Т. Нусербаев
73'
29'
Желтая карточка
К. Горкшс
27'
Замена
А. Фертовс
️️️️
А. Лаздыньш
23'
Желтая карточка
В. Шабала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
15
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
19
Анатолий Богданов
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
8
Самат Смаков
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
4
Илья Воротников
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Латвия
12
Александр Колинько
ВР
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Артис Лаздыньш
ЦП
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
0
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Казахстан
12
Александр Мокин
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
0
Эрмек Куантаев
ПЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
7
Улан Конысбаев
ПП
19
Бауржан Джолчиев
ЦФ
0
Станислав Лунин
ЦФ
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
22
Олег Тимофеевс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
9
Юрий Жигаевс
ЦП
18
Александр Фертовс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
11
Эдуард Вишняковс
ЦФ
4-2-2-2
22
Сидельников
18
Шомко
5
Абдулин
17
Нусербаев
15
Мирошниченко
19
Богданов
23
Логвиненко
9
Исламхан
8
Смаков
20
Хижниченко
4
Воротников
4-4-2
12
Колинько
26
Максименко
6
Габовс
13
Горкшс
3
Булвитис
7
Ковалевс
17
Зюзинс
0
Лайзанс
0
Лаздыньш
0
Руднев
10
Шабала
9
Исламхан
14
Нургалиев
14
Нургалиев
9
Исламхан
17
Нусербаев
19
Джолчиев
19
Джолчиев
17
Нусербаев
0
Лаздыньш
18
Фертовс
18
Фертовс
0
Лаздыньш
0
Руднев
11
Вишняковс
11
Вишняковс
0
Руднев
Остались в запасе
Казахстан
Латвия
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
0
Эрмек Куантаев
ПЗ
12
Александр Мокин
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Улан Конысбаев
ПП
0
Станислав Лунин
ЦФ
9
Юрий Жигаевс
ЦП
22
Олег Тимофеевс
ЦЗ
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
7
Ритварс Ругинс
ЦП
Главный тренер
Марьян Пахарь
Остались в запасе
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
0
Эрмек Куантаев
ПЗ
12
Александр Мокин
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Улан Конысбаев
ПП
0
Станислав Лунин
ЦФ
Остались в запасе
9
Юрий Жигаевс
ЦП
22
Олег Тимофеевс
ЦЗ
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
7
Ритварс Ругинс
ЦП
Главный тренер
Марьян Пахарь
Статистика матча Казахстан - Латвия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Астана Арена
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