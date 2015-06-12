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Евро-2024
Латвия - Нидерланды
Латвия - Нидерланды: обзор матча 12 июня 2015
Латвия
12.06.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 6 тур
0 : 2
Завершен
Нидерланды
67'
Д. Вейналдум
71'
Л. Нарсинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Нидерланды
87'
Замена
Д. Ленс
️️️️
М. Депай
77'
Замена
Д. Янмат
️️️️
Й. Виллемс
Замена
А. Карашаускс
️️️️
А. Вишняковс
75'
71'
ГОЛ! 0:2!
Л. Нарсинг
Пас отдал
С. де Врей
67'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вейналдум
Пас отдал
У. Снейдер
65'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
63'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Р. ван Перси
Замена
Э. Вишняковс
️️️️
В. Шабала
62'
Замена
В. Габовс
️️️️
Г. Фрейманис
37'
Желтая карточка
Д. Ракельс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
15
Денис Ракельс
ЦФ
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Уэсли Снейдер
АП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Латвия
12
Александр Колинько
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ЦЗ
7
Алан Синельников
ЦП
0
Артис Лаздыньш
ЦП
9
Юрий Жигаевс
ЦП
22
Данилс Улимбашевс
ЦП
18
Александр Фертовс
ЦП
11
Эдуард Вишняковс
ЦФ
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
Нидерланды
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Тим Крул
ВР
14
Карим Рекик
ЦЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
11
Стивен Бергейс
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
4-4-2
1
Ванинс
21
Фрейманис
26
Максименко
13
Горкшс
3
Ягодинскис
5
Вишняковс
17
Зюзинс
10
Икаунекс
16
Тарасов
10
Шабала
15
Ракельс
3-2-1-4
13
Силлессен
5
Виллемс
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
2
ван дер Вил
17
Блинд
10
Снейдер
10
Депай
9
ван Перси
17
Нарсинг
19
Хунтелаар
21
Фрейманис
6
Габовс
6
Габовс
21
Фрейманис
10
Шабала
11
Вишняковс
11
Вишняковс
10
Шабала
5
Вишняковс
16
Карашаускс
16
Карашаускс
5
Вишняковс
5
Виллемс
0
Янмат
0
Янмат
5
Виллемс
10
Депай
7
Ленс
7
Ленс
10
Депай
9
ван Перси
8
Вейналдум
8
Вейналдум
9
ван Перси
Остались в запасе
Латвия
Нидерланды
7
Алан Синельников
ЦП
0
Артис Лаздыньш
ЦП
9
Юрий Жигаевс
ЦП
22
Данилс Улимбашевс
ЦП
12
Александр Колинько
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
18
Александр Фертовс
ЦП
Главный тренер
Марьян Пахарь
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Тим Крул
ВР
14
Карим Рекик
ЦЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
11
Стивен Бергейс
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
7
Алан Синельников
ЦП
0
Артис Лаздыньш
ЦП
9
Юрий Жигаевс
ЦП
22
Данилс Улимбашевс
ЦП
12
Александр Колинько
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
18
Александр Фертовс
ЦП
Остались в запасе
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Тим Крул
ВР
14
Карим Рекик
ЦЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
11
Стивен Бергейс
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Латвия - Нидерланды
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
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