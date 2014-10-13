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Расписание матчей
Евро-2024
Латвия - Турция
Латвия - Турция: обзор матча 13 октября 2014
Латвия
13.10.2014, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Турция
54'
В. Шабала (П)
47'
Б. Киса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Турция
90'
+2
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
Вторая желтая
Г. Фрейманис
90'
+2
Замена
В. Мороз
️️️️
А. Зюзинс
83'
Замена
Д. Ракельс
️️️️
Э. Вишняковс
80'
70'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Г. Торе
65'
Желтая карточка
Б. Киса
59'
Замена
А. Бюйюк
️️️️
О. Шахан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Шабала
54'
53'
Желтая карточка
Г. Торе
Желтая карточка
Г. Фрейманис
52'
51'
Желтая карточка
А. Туран
47'
ГОЛ! 0:1!
Б. Киса
Желтая карточка
Э. Вишняковс
45'
+2
Желтая карточка
В. Шабала
45'
40'
Замена
Б. Киса
️️️️
О. Озякуп
Замена
Г. Фрейманис
️️️️
В. Габовс
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
12
Александр Колинько
ВР
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
18
Александр Фертовс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
11
Эдуард Вишняковс
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
14
Огужан Озякуп
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
22
Олег Тимофеевс
ЦЗ
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
9
Юрий Жигаевс
ЦП
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
2
Викторс Мороз
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
15
Денис Ракельс
ЦФ
Турция
1
Толга Зенгин
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
4
Юмит Курт
ЦЗ
17
Тарик Камдал
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
20
Олкан Адин
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
13
Адем Бюйюк
ЦФ
4-4-2
12
Колинько
13
Горкшс
20
Куракинс
4
Дубра
6
Габовс
18
Фертовс
17
Зюзинс
5
Вишняковс
10
Икаунекс
11
Вишняковс
10
Шабала
3-5-1-1
1
Бабакан
7
Генюл
2
Кайя
18
Эркин
11
Торе
10
Туран
15
Топал
6
Туфан
5
Шахан
14
Озякуп
9
Булут
6
Габовс
21
Фрейманис
21
Фрейманис
6
Габовс
17
Зюзинс
2
Мороз
2
Мороз
17
Зюзинс
11
Вишняковс
15
Ракельс
15
Ракельс
11
Вишняковс
14
Озякуп
5
Киса
5
Киса
14
Озякуп
11
Торе
6
Алтынтоп
6
Алтынтоп
11
Торе
5
Шахан
13
Бюйюк
13
Бюйюк
5
Шахан
Остались в запасе
Латвия
Турция
9
Юрий Жигаевс
ЦП
22
Олег Тимофеевс
ЦЗ
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
7
Ритварс Ругинс
ЦП
Главный тренер
Марьян Пахарь
4
Юмит Курт
ЦЗ
1
Толга Зенгин
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
17
Тарик Камдал
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
20
Олкан Адин
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
9
Юрий Жигаевс
ЦП
22
Олег Тимофеевс
ЦЗ
3
Наурис Булвитис
ЦЗ
7
Андрейс Ковалевс
ЦП
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
7
Ритварс Ругинс
ЦП
Остались в запасе
4
Юмит Курт
ЦЗ
1
Толга Зенгин
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
17
Тарик Камдал
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
20
Олкан Адин
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Марьян Пахарь
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Латвия - Турция
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
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