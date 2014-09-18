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    Адмир Тели - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Адмир
    Фамилия Тели
    Команда Карабах
    Состав Основной
    Родной город Шкодер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июня 1981 (41 год)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карабах 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 Был в запасе Карабах (Агдам) 0:0 Интер (Милан)
    27.11.2014 76' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Карабах (Агдам)
    06.11.2014 Был в запасе Карабах (Агдам) 1:2 Днепр (Днепр)
    23.10.2014 82' -90' Днепр (Днепр) 0:1 Карабах (Агдам)
    02.10.2014 1' -90' Интер (Милан) 2:0 Карабах (Агдам)
    18.09.2014 Был в запасе Карабах (Агдам) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
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