Адмир Тели - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Адмир
|Фамилия
|Тели
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шкодер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1981 (41 год)
|Рост
|184
|Имя
|Адмир
|Фамилия
|Тели
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шкодер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1981 (41 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карабах
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|0:0
|Интер (Милан)
|27.11.2014
|76' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Карабах (Агдам)
|06.11.2014
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|1:2
|Днепр (Днепр)
|23.10.2014
|82' -90'
|Днепр (Днепр)
|0:1
|Карабах (Агдам)
|02.10.2014
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:0
|Карабах (Агдам)
|18.09.2014
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)