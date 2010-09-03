Дан Коллетт - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Коллетт
|Команда
|Женесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1985 (37 лет)
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Коллетт
|Команда
|Женесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1985 (37 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.09.2011
|Был в запасе
|Люксембург
|2:1
|Албания
|07.06.2011
|84' -90'
|Белоруссия
|2:0
|Люксембург
|29.03.2011
|Был в запасе
|Румыния
|3:1
|Люксембург
|25.03.2011
|Был в запасе
|Люксембург
|0:2
|Франция
|07.09.2010
|90' -90'
|Албания
|1:0
|Люксембург
|03.09.2010
|1' -76'
|Люксембург
|0:3
|Босния и Герцеговина