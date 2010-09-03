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    Дан Коллетт - статистика

    #11 | Защитник
    Имя Дан
    Фамилия Коллетт
    Команда Женесс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 апреля 1985 (37 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.09.2011 Был в запасе Люксембург 2:1 Албания
    07.06.2011 84' -90' Белоруссия 2:0 Люксембург
    29.03.2011 Был в запасе Румыния 3:1 Люксембург
    25.03.2011 Был в запасе Люксембург 0:2 Франция
    07.09.2010 90' -90' Албания 1:0 Люксембург
    03.09.2010 1' -76' Люксембург 0:3 Босния и Герцеговина
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