Майколь Берретти - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Майколь
|Фамилия
|Берретти
|Команда
|Фольгоре
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Марино
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1989 (33 года)
|Имя
|Майколь
|Фамилия
|Берретти
|Команда
|Фольгоре
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Марино
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1989 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Марино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2015
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:2
|Словения
|09.10.2015
|Был в запасе
|Швейцария
|7:0
|Сан-Марино
|08.09.2015
|68' -90'
|Литва
|2:1
|Сан-Марино
|05.09.2015
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:6
|Англия
|14.06.2015
|Был в запасе
|Эстония
|2:0
|Сан-Марино
|15.11.2014
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:0
|Эстония
|08.09.2014
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:2
|Литва