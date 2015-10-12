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Евро-2024
Сан-Марино - Словения
Сан-Марино - Словения: обзор матча 12 октября 2015
Сан-Марино
12.10.2015, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 10 тур
0 : 2
Завершен
Словения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Словения
Замена
П. Мацца
️️️️
М. Витаиоли
90'
Желтая карточка
К. Бролли
73'
Замена
А. Делла Валле
️️️️
К. Валентини
73'
Замена
Д. Эзекиель Ринальди
️️️️
А. Сельва
71'
70'
Замена
Т. Матавж
️️️️
А. Кирм
48'
Желтая карточка
Я. Куртич
46'
Замена
Н. Печник
️️️️
Й. Иличич
46'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Р. Берич
34'
Желтая карточка
Й. Иличич
Желтая карточка
А. Гасперони
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
6
Давиде Симончини
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
8
Никола Кьяруцци
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
20
Анди Сельва
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Словения
1
Ян Облак
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
14
Марко Берарди
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
8
Маттео Коппини
ЦП
21
Лука Този
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Словения
16
Нейц Видмар
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
18
Деян Трайковски
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Райко Ротман
ЦП
14
Деян Лазаревич
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
4-2-3
23
Симончини
6
Симончини
5
Бролли
3
Палацци
21
Баттистини
8
Кьяруцци
8
Гасперони
7
Витаиоли
17
Хирш
20
Сельва
3-5-2
1
Облак
0
Самарджич
5
Цесар
13
Йокич
21
Крхин
15
Струна
14
Куртич
10
Бирса
17
Кирм
7
Иличич
9
Берич
7
Витаиоли
18
Мацца
18
Мацца
7
Витаиоли
22
Валентини
13
Делла Валле
13
Делла Валле
22
Валентини
20
Сельва
19
Ринальди
19
Ринальди
20
Сельва
7
Иличич
7
Печник
7
Печник
7
Иличич
9
Берич
23
Матавж
23
Матавж
9
Берич
Остались в запасе
Сан-Марино
Словения
23
Элиа Бенедеттини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
0
Майколь Берретти
ЦЗ
14
Марко Берарди
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
8
Маттео Коппини
ЦП
21
Лука Този
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
14
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Нейц Видмар
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
18
Деян Трайковски
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Райко Ротман
ЦП
Остались в запасе
23
Элиа Бенедеттини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
0
Майколь Берретти
ЦЗ
14
Марко Берарди
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
8
Маттео Коппини
ЦП
21
Лука Този
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Остались в запасе
14
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Нейц Видмар
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
18
Деян Трайковски
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Райко Ротман
ЦП
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Статистика матча Сан-Марино - Словения
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
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