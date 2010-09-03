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    Грант МакКэнн - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Грант
    Фамилия МакКэнн
    Команда Питерборо Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Белфаст
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 апреля 1980 (42 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Ирландия 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.10.2011 1' -83' Северная Ирландия 1:2 Эстония
    06.09.2011 1' -90' Эстония 4:1 Северная Ирландия
    02.09.2011 1' -71' Северная Ирландия 0:1 Сербия
    30'
    10.08.2011 1' -90' Северная Ирландия 4:0 Фарерские острова
    29.03.2011 1' -72' Северная Ирландия 0:0 Словения
    08.10.2010 1' -80' Северная Ирландия 0:0 Италия
    03.09.2010 1' -67' Словения 0:1 Северная Ирландия
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