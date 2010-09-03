Грант МакКэнн - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Грант
|Фамилия
|МакКэнн
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1980 (42 года)
|Имя
|Грант
|Фамилия
|МакКэнн
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1980 (42 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Ирландия
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.10.2011
|1' -83'
|Северная Ирландия
|1:2
|Эстония
|06.09.2011
|1' -90'
|Эстония
|4:1
|Северная Ирландия
|02.09.2011
|1' -71'
|Северная Ирландия
|0:1
|Сербия
|30'
|10.08.2011
|1' -90'
|Северная Ирландия
|4:0
|Фарерские острова
|29.03.2011
|1' -72'
|Северная Ирландия
|0:0
|Словения
|08.10.2010
|1' -80'
|Северная Ирландия
|0:0
|Италия
|03.09.2010
|1' -67'
|Словения
|0:1
|Северная Ирландия