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Словения - Северная Ирландия
Словения - Северная Ирландия: обзор матча 03 сентября 2010
Словения
03.09.2010, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 1 тур
0 : 1
Завершен
Северная Ирландия
70'
К. Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Северная Ирландия
Замена
Д. Гормэн
️️️️
К. Брант
Замена
Т. Матавж
️️️️
З. Любиянкич
Желтая карточка
К. Лафферти
Замена
Й. Иличич
️️️️
А. Кирм
Замена
З. Дедич
️️️️
М. Новакович
ГОЛ! 0:1!
К. Эванс
Замена
К. Лафферти
️️️️
Д. Хили
Замена
К. Эванс
️️️️
Г. МакКэнн
Желтая карточка
К. Брант
Желтая карточка
Д. Хили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
22
Матей Маврич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
8
Роберт Корен
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
Северная Ирландия
23
Майк Тэйлор
ВР
0
Стивен Крэйган
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
0
Крис Брант
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
10
Грант МакКэнн
ЦП
0
Уоррен Фини
ЦФ
14
Дэвид Хили
ЦФ
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Словения
12
Ясмин Ханданович
ВР
4
Марко Шулер
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
14
Златко Дедич
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Северная Ирландия
13
Корри Эванс
ЦЗ
0
Джонни Гормэн
ЦП
14
Сэмми Клинган
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
13
Йокич
22
Маврич
5
Цесар
2
Бречко
17
Кирм
10
Бирса
8
Корен
18
Радосавлевич
9
Любиянкич
11
Новакович
3-2-3-2
23
Тэйлор
18
Хьюз
20
Кэткарт
6
Бэйрд
0
Крэйган
4
Маколи
0
Брант
8
Дэвис
10
МакКэнн
14
Хили
0
Фини
11
Новакович
14
Дедич
14
Дедич
11
Новакович
17
Кирм
7
Иличич
7
Иличич
17
Кирм
9
Любиянкич
23
Матавж
23
Матавж
9
Любиянкич
0
Брант
0
Гормэн
0
Гормэн
0
Брант
10
МакКэнн
13
Эванс
13
Эванс
10
МакКэнн
14
Хили
10
Лафферти
10
Лафферти
14
Хили
Остались в запасе
Словения
Северная Ирландия
12
Ясмин Ханданович
ВР
4
Марко Шулер
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
14
Сэмми Клинган
ЦП
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Остались в запасе
12
Ясмин Ханданович
ВР
4
Марко Шулер
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
Остались в запасе
14
Сэмми Клинган
ЦП
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Статистика матча Словения - Северная Ирландия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Стадион:
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