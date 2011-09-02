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Северная Ирландия - Сербия
Северная Ирландия - Сербия: обзор матча 02 сентября 2011
Северная Ирландия
02.09.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 9 тур
0 : 1
Завершен
Сербия
67'
М. Пантелич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Сербия
+3
Желтая карточка
Р. Петрович
Желтая карточка
Д. Эванс
+2
Замена
Л. Фейса
️️️️
З. Кузманович
Замена
Д. МакКвойд
️️️️
Д. Хили
Замена
А. Льяич
️️️️
З. Тошич
Замена
Р. Петрович
️️️️
М. Нинкович
Замена
У. Фини
️️️️
Г. МакКэнн
ГОЛ! 0:1!
М. Пантелич
Замена
Н. МакГинн
️️️️
К. Эванс
Желтая карточка
К. Эванс
Желтая карточка
С. Райкович
Желтая карточка
М. Нинкович
Желтая карточка
Г. МакКэнн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
1
Ли Камп
ВР
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
10
Грант МакКэнн
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
14
Дэвид Хили
ЦФ
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Сербия
0
Боян Йоргачевич
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
0
Милан Йованович
ЛП
22
Здравко Кузманович
ЦП
0
Милош Нинкович
ЦП
0
Деян Станкович
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петрович
Северная Ирландия
23
Майк Тэйлор
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
0
Джонни Гормэн
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
0
Уоррен Фини
ЦФ
18
Джош МакКвойд
ЦФ
Сербия
23
Дамир Кахриман
ВР
3
Душко Тошич
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
22
Адем Льяич
АП
0
Ранко Деспотович
ЦФ
3-2-3-1
1
Камп
4
Маколи
6
Бэйрд
13
Эванс
5
Эванс
20
Кэткарт
10
МакКэнн
0
Брант
8
Дэвис
14
Хили
4-4-1-1
0
Йоргачевич
6
Иванович
0
Суботич
5
Райкович
4
Коларов
22
Кузманович
0
Нинкович
0
Станкович
0
Йованович
7
Тошич
0
Пантелич
10
МакКэнн
0
Фини
0
Фини
10
МакКэнн
14
Хили
18
МакКвойд
18
МакКвойд
14
Хили
13
Эванс
7
МакГинн
7
МакГинн
13
Эванс
0
Нинкович
4
Петрович
4
Петрович
0
Нинкович
22
Кузманович
15
Фейса
15
Фейса
22
Кузманович
7
Тошич
22
Льяич
22
Льяич
7
Тошич
Остались в запасе
Северная Ирландия
Сербия
0
Джонни Гормэн
ЦП
23
Майк Тэйлор
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Уортингтон
0
Ранко Деспотович
ЦФ
23
Дамир Кахриман
ВР
3
Душко Тошич
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Петрович
Остались в запасе
0
Джонни Гормэн
ЦП
23
Майк Тэйлор
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
Остались в запасе
0
Ранко Деспотович
ЦФ
23
Дамир Кахриман
ВР
3
Душко Тошич
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Главный тренер
Владимир Петрович
Статистика матча Северная Ирландия - Сербия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Информация о матче
Стадион:
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