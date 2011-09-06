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Эстония - Северная Ирландия
Эстония - Северная Ирландия: обзор матча 06 сентября 2011
Эстония
06.09.2011, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 10 тур
4 : 1
Завершен
Северная Ирландия
28'
М. Вунк
35'
Т. Кинк
59'
С. Зенев
90+3'
К. Сааг
40'
Р. Пииройа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Северная Ирландия
ГОЛ! 4:1!
К. Сааг
Пас отдал
К. Васильев
+3
Замена
К. Сааг
️️️️
Т. Кинк
Замена
Д. МакКвойд
️️️️
Д. Хили
Замена
У. Фини
️️️️
Н. МакГинн
Замена
А. Пурье
️️️️
С. Пури
ГОЛ! 3:1!
С. Зенев
Замена
С. Зенев
️️️️
Я. Ахьюпера
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Пииройа
Желтая карточка
Т. Ряхн
ГОЛ! 2:0!
Т. Кинк
ГОЛ! 1:0!
М. Вунк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Райо Пииройа
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
7
Сандер Пури
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Северная Ирландия
1
Ли Камп
ВР
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
10
Грант МакКэнн
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
14
Сэмми Клинган
ЦП
14
Дэвид Хили
ЦФ
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Эстония
22
Артур Котенко
ВР
21
Андрей Степанов
ЦЗ
0
Карл Палату
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
7
Каймар Сааг
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
Северная Ирландия
23
Майк Тэйлор
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
0
Джонни Гормэн
ЦП
13
Джош Карсон
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
0
Уоррен Фини
ЦФ
18
Джош МакКвойд
ЦФ
3-2-3-2
1
Парейко
17
Яагер
3
Ряхн
15
Клаван
5
Круглов
4
Пииройа
7
Пури
13
Вунк
14
Васильев
9
Кинк
18
Ахьюпера
4-5-1
1
Камп
4
Маколи
20
Кэткарт
6
Бэйрд
18
Хьюз
7
МакГинн
0
Брант
8
Дэвис
14
Клинган
10
МакКэнн
14
Хили
9
Кинк
7
Сааг
7
Сааг
9
Кинк
18
Ахьюпера
10
Зенев
10
Зенев
18
Ахьюпера
7
Пури
9
Пурье
9
Пурье
7
Пури
7
МакГинн
0
Фини
0
Фини
7
МакГинн
14
Хили
18
МакКвойд
18
МакКвойд
14
Хили
Остались в запасе
Эстония
Северная Ирландия
21
Андрей Степанов
ЦЗ
0
Карл Палату
ЦЗ
22
Артур Котенко
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
0
Джонни Гормэн
ЦП
13
Джош Карсон
ЦП
23
Майк Тэйлор
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
0
Эндрю Литтл
ПП
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Остались в запасе
21
Андрей Степанов
ЦЗ
0
Карл Палату
ЦЗ
22
Артур Котенко
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
Остались в запасе
0
Джонни Гормэн
ЦП
13
Джош Карсон
ЦП
23
Майк Тэйлор
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
0
Эндрю Литтл
ПП
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Статистика матча Эстония - Северная Ирландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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