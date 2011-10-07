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Северная Ирландия - Эстония
Северная Ирландия - Эстония: обзор матча 07 октября 2011
Северная Ирландия
07.10.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 11 тур
1 : 2
Завершен
Эстония
22'
С. Дэвис
77'
К. Васильев (П)
84'
К. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Эстония
Желтая карточка
Г. Маколи
+2
ГОЛ! 1:2!
К. Васильев
Пас отдал
С. Зенев
Замена
Д. Хили
️️️️
Г. МакКэнн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Васильев
Желтая карточка
К. Кэткарт
Желтая карточка
Л. Камп
Замена
К. Васильев
️️️️
Т. Кинк
Замена
У. Фини
️️️️
К. Лафферти
Замена
А. Пурье
️️️️
С. Пури
Желтая карточка
К. Лафферти
Желтая карточка
С. Зенев
Замена
С. Зенев
️️️️
Я. Ахьюпера
Замена
К. Эванс
️️️️
С. Клинган
ГОЛ! 1:0!
С. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
1
Ли Камп
ВР
22
Ли Ходсон
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
8
Стивен Дэвис
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
10
Грант МакКэнн
ЦП
14
Сэмми Клинган
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
21
Андрей Степанов
ЦЗ
4
Райо Пииройа
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
13
Мартин Вунк
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Северная Ирландия
23
Майк Тэйлор
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
0
Уоррен Фини
ЦФ
14
Дэвид Хили
ЦФ
Эстония
22
Павел Лондак
ВР
3
Микк Рейнтам
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
7
Каймар Сааг
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
4-5-1
1
Камп
22
Ходсон
4
Маколи
20
Кэткарт
6
Бэйрд
8
Дэвис
0
Брант
10
МакКэнн
14
Клинган
15
МакКурт
10
Лафферти
3-2-3-2
1
Парейко
4
Пииройа
17
Яагер
15
Клаван
21
Степанов
5
Круглов
13
Вунк
6
Дмитриев
7
Пури
9
Кинк
18
Ахьюпера
10
Лафферти
0
Фини
0
Фини
10
Лафферти
10
МакКэнн
14
Хили
14
Хили
10
МакКэнн
14
Клинган
13
Эванс
13
Эванс
14
Клинган
9
Кинк
14
Васильев
14
Васильев
9
Кинк
7
Пури
9
Пурье
9
Пурье
7
Пури
18
Ахьюпера
10
Зенев
10
Зенев
18
Ахьюпера
Остались в запасе
Северная Ирландия
Эстония
23
Майк Тэйлор
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
Главный тренер
Найджел Уортингтон
3
Микк Рейнтам
ЦЗ
7
Каймар Сааг
ЦФ
22
Павел Лондак
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Остались в запасе
23
Майк Тэйлор
ВР
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
Остались в запасе
3
Микк Рейнтам
ЦЗ
7
Каймар Сааг
ЦФ
22
Павел Лондак
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Статистика матча Северная Ирландия - Эстония
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
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