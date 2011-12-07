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Иренеуш Йелень
Статистика
Иренеуш Йелень - статистика
Завершил карьеру
9 апреля 1981 (45)
#27 | Нападающий
184 см | 78 кг
Польша
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Чемпионов 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Товарищеские матчи 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лилль
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Чемпионов, 6 тур
Лилль
0 : 0
07.12.2011
Трабзонспор
Был в запасе
Лига Чемпионов, 5 тур
ЦСКА
0 : 2
22.11.2011
Лилль
73' - 90'
Лига Чемпионов, 4 тур
Интер
2 : 1
02.11.2011
Лилль
1' - 47'
Лига Чемпионов, 3 тур
Лилль
0 : 1
18.10.2011
Интер
Был в запасе
Лига Чемпионов, 2 тур
Трабзонспор
1 : 1
27.09.2011
Лилль
Был в запасе
Лига Чемпионов, 1 тур
Лилль
2 : 2
14.09.2011
ЦСКА
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