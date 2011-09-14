Иренеуш Йелень - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Иренеуш
|Фамилия
|Йелень
|Команда
|Пяст
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 апреля 1981 (41 год)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Иренеуш
|Фамилия
|Йелень
|Команда
|Пяст
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 апреля 1981 (41 год)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2011
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|22.11.2011
|73' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|02.11.2011
|1' -47'
|Интер (Милан)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|18.10.2011
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:1
|Интер (Милан)
|27.09.2011
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|14.09.2011
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:2
|ЦСКА (Москва)