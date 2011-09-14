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    Иренеуш Йелень - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Иренеуш
    Фамилия Йелень
    Команда Пяст
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 апреля 1981 (41 год)
    Рост 184
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2011 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:0 Трабзонспор (Трабзон)
    22.11.2011 73' -90' ЦСКА (Москва) 0:2 Лилль (Лилль)
    02.11.2011 1' -47' Интер (Милан) 2:1 Лилль (Лилль)
    18.10.2011 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:1 Интер (Милан)
    27.09.2011 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 1:1 Лилль (Лилль)
    14.09.2011 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:2 ЦСКА (Москва)
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