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Лига чемпионов 2026/2027
Трабзонспор - Лилль
Трабзонспор - Лилль: обзор матча 27 сентября 2011
Трабзонспор
27.09.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
75'
Г. Колман (П)
30'
М. Сов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Лилль
Замена
П. Брожек
️️️️
Х. Алтынтоп
+3
Желтая карточка
Д. Розегнал
Замена
М. Сапара
️️️️
М. Чех
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Д. Коул
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Колман
Замена
А. Миржеевски
️️️️
Аланзиньо
+1
Желтая карточка
Д. Коул
ГОЛ! 0:1!
М. Сов
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
Ф. Берья
Желтая карточка
Аланзиньо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
29
Толга Зенгин
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Аркадиуш Гловацки
ЦЗ
23
Гирай Качар
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
30
Серкан Балчи
ЦП
0
Густаво Колман
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Аланзиньо
ПП
12
Пауло Энрике
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
12
Джо Коул
АП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Трабзонспор
91
Бора Севим
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
27
Марек Сапара
ЛП
5
Сежер Бадур
ЦП
17
Павел Брожек
ЦП
10
Адриан Миржеевски
АП
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-4-1-1
29
Зенгин
16
Чех
6
Гловацки
23
Качар
33
Челустка
16
Зокора
30
Балчи
0
Колман
25
Аланзиньо
7
Алтынтоп
12
Энрике
4-3-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
25
Баша
14
Розегнал
18
Берья
15
Бальмон
25
Педретти
24
Мавуба
12
Коул
10
Азар
17
Сов
16
Чех
27
Сапара
27
Сапара
16
Чех
7
Алтынтоп
17
Брожек
17
Брожек
7
Алтынтоп
25
Аланзиньо
10
Миржеевски
10
Миржеевски
25
Аланзиньо
12
Коул
7
Обраньяк
7
Обраньяк
12
Коул
Остались в запасе
Трабзонспор
Лилль
91
Бора Севим
ВР
5
Сежер Бадур
ЦП
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
91
Бора Севим
ВР
5
Сежер Бадур
ЦП
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
Остались в запасе
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Трабзонспор - Лилль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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