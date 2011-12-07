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Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Трабзонспор
Лилль - Трабзонспор: обзор матча 07 декабря 2011
Лилль
07.12.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа B, 6 тур
0 : 0
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Трабзонспор
+1
Замена
М. Юмлу
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
Р. Роделен
️️️️
Д. Пайет
Замена
Л. Боннар
️️️️
Ф. Берья
Желтая карточка
А. Миржеевски
Желтая карточка
Ф. Берья
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Д. Коул
Замена
П. Энрике
️️️️
Аланзиньо
Желтая карточка
О. Шеджу
Желтая карточка
Д. Зокора
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Замена
А. Миржеевски
️️️️
О. Челустка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
12
Джо Коул
АП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Трабзонспор
29
Толга Зенгин
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
23
Гирай Качар
ЦЗ
6
Аркадиуш Гловацки
ЦЗ
30
Серкан Балчи
ЦП
0
Густаво Колман
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Аланзиньо
ПП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
17
Павел Брожек
ЦП
18
Айкут Акгюн
ЦП
10
Адриан Миржеевски
АП
12
Пауло Энрике
ЦФ
4-2-3-1
1
Ландро
18
Берья
25
Баша
27
Шеджу
26
Дебюши
15
Бальмон
24
Мавуба
10
Азар
12
Коул
10
Пайет
17
Сов
4-4-1-1
29
Зенгин
33
Челустка
23
Качар
6
Гловацки
16
Чех
25
Аланзиньо
0
Колман
16
Зокора
30
Балчи
7
Алтынтоп
17
Йылмаз
18
Берья
21
Боннар
21
Боннар
18
Берья
12
Коул
7
Обраньяк
7
Обраньяк
12
Коул
10
Пайет
23
Роделен
23
Роделен
10
Пайет
17
Йылмаз
22
Юмлу
22
Юмлу
17
Йылмаз
33
Челустка
10
Миржеевски
10
Миржеевски
33
Челустка
25
Аланзиньо
12
Энрике
12
Энрике
25
Аланзиньо
Остались в запасе
Лилль
Трабзонспор
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Онур Реджер Киврак
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
17
Павел Брожек
ЦП
18
Айкут Акгюн
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Остались в запасе
1
Онур Реджер Киврак
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
17
Павел Брожек
ЦП
18
Айкут Акгюн
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Лилль - Трабзонспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Лилль-Метрополь
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