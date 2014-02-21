Гастон Сауро - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Гастон
|Фамилия
|Сауро
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Гастон
|Фамилия
|Сауро
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|6
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2014
|1' -105'
|Валенсия (Валенсия)
|5:0
|Базель (Базель)
|104' 105'
|03.04.2014
|1' -90'
|Базель (Базель)
|3:0
|Валенсия (Валенсия)
|21.03.2014
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:2
|Базель (Базель)
|13.03.2014
|1' -90'
|Базель (Базель)
|0:0
|Зальцбург (Зальцбург)
|27.02.2014
|1' -90'
|Базель (Базель)
|3:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|21.02.2014
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:0
|Базель (Базель)