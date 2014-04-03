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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Валенсия
Базель - Валенсия: обзор матча 03 апреля 2014
Базель
03.04.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
3 : 0
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Валенсия
35'
М. Дельгадо
38'
М. Дельгадо
90'
В. Штокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Валенсия
ГОЛ! 3:0!
В. Штокер
Пас отдал
Ф. Фрай
90'
Желтая карточка
Б. Эмболо
76'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Ф. Шер
73'
70'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Ф. Картабия
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
М. Дельгадо
58'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Ф. Дежен
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Дельгадо
Пас отдал
В. Штокер
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Дельгадо
35'
25'
Замена
А. Барраган
️️️️
Ф. Сендерос
19'
Желтая карточка
Ф. Сендерос
Желтая карточка
С. Ди
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Мурат Якин
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
16
Симон Дюнки
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
27
Адмир Сефераджич
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Мичел
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Жонас
ЦФ
4-1-4-1
1
Зоммер
27
Алийи
22
Сауро
5
Шер
4
Дежен
21
Диас
14
Штокер
20
Ди
34
Джака
7
Дежен
10
Дельгадо
4-1-2-1-2
13
Гуаита
22
Матье
14
Сендерос
27
Перейра
24
Бернат
8
Фегули
20
Кейта
10
Парехо
10
Картабия
9
Алькасер
11
Варгас
4
Дежен
20
Фрай
20
Фрай
4
Дежен
10
Дельгадо
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
10
Дельгадо
5
Шер
7
Эмболо
7
Эмболо
5
Шер
14
Сендерос
19
Барраган
19
Барраган
14
Сендерос
10
Картабия
10
Пьятти
10
Пьятти
10
Картабия
Остались в запасе
Базель
Валенсия
27
Адмир Сефераджич
ЦФ
16
Симон Дюнки
ЦЗ
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
Главный тренер
Мурат Якин
1
Хауме
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
27
Адмир Сефераджич
ЦФ
16
Симон Дюнки
ЦЗ
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Базель - Валенсия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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