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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Базель
Валенсия - Базель: обзор матча 10 апреля 2014
Валенсия
10.04.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
5 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Базель
38'
П. Алькасер
42'
Э. Варгас
70'
П. Алькасер
113'
П. Алькасер
118'
Х. Бернат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Базель
ГОЛ! 5:0!
Х. Бернат
118'
Желтая карточка
В. Гуаита
117'
116'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Б. Сафари
Желтая карточка
Х. Бернат
115'
Желтая карточка
П. Алькасер
114'
ГОЛ! 4:0!
П. Алькасер
Пас отдал
П. Пьятти
113'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Ж. Перейра
110'
106'
Желтая карточка
Т. Джака
105'
+1
Вторая желтая
Г. Сауро
104'
Желтая карточка
Г. Сауро
Желтая карточка
Э. Варгас
104'
101'
Красная карточка
М. Диас
Желтая карточка
С. Кейта
98'
Замена
Р. Кошта
️️️️
Ж. Матье
82'
Замена
Жонас
️️️️
Ф. Картабия
76'
74'
Желтая карточка
М. Диас
ГОЛ! 3:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Э. Варгас
70'
65'
Желтая карточка
Ф. Шер
62'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
61'
Замена
Н. Алийи
️️️️
Д. Дежен
53'
Замена
А. Сефераджич
️️️️
М. Дельгадо
ГОЛ! 2:0!
Э. Варгас
Пас отдал
Ф. Картабия
42'
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Ж. Перейра
38'
Желтая карточка
С. Фегули
26'
24'
Желтая карточка
Б. Сафари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Мурат Якин
Валенсия
1
Хауме
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Мичел
ЦП
17
Жонас
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
16
Симон Дюнки
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
27
Адмир Сефераджич
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Гуаита
24
Бернат
27
Перейра
22
Матье
8
Фегули
10
Парехо
20
Кейта
18
Фуэго
10
Картабия
9
Алькасер
11
Варгас
3-1-5-1
1
Зоммер
5
Шер
4
Сафари
22
Сауро
21
Диас
7
Дежен
34
Джака
6
Эль-Ненни
20
Ди
20
Фрай
10
Дельгадо
22
Матье
20
Кошта
20
Кошта
22
Матье
27
Перейра
10
Пьятти
10
Пьятти
27
Перейра
10
Картабия
17
Жонас
17
Жонас
10
Картабия
10
Дельгадо
27
Сефераджич
27
Сефераджич
10
Дельгадо
7
Дежен
27
Алийи
27
Алийи
7
Дежен
4
Сафари
7
Эмболо
7
Эмболо
4
Сафари
Остались в запасе
Валенсия
Базель
1
Хауме
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
16
Симон Дюнки
ЦЗ
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Мичел
ЦП
Остались в запасе
16
Симон Дюнки
ЦЗ
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Валенсия - Базель
6
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Месталья
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