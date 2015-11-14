Статистика по турнирам

Кубок Атлантики 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Франция. Лига 1 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008