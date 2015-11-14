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Томас Каленберг
Статистика
Томас Каленберг - статистика
Завершил карьеру
20 марта 1983 (43), Хвидовр
#7 | Полузащитник
183 см | 78 кг
Дания
Статистика
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Статистика по турнирам
Кубок Атлантики 2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Германия. Бундеслига 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Чемпионат мира 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дания
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧЕ-2016,
Швеция
2 : 1
14.11.2015
Дания
1' - 54'
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 9 тур
Португалия
1 : 0
08.10.2015
Дания
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 4 тур
Сербия
1 : 3
14.11.2014
Дания
1' - 88'
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 3 тур
Дания
0 : 1
14.10.2014
Португалия
82' - 90'
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 2 тур
Албания
1 : 1
11.10.2014
Дания
79' - 90'
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 1 тур
Дания
2 : 1
07.09.2014
Армения
74' - 90'
80'
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