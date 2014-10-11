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Расписание матчей
Евро-2024
Албания - Дания
Албания - Дания: обзор матча 11 октября 2014
Албания
11.10.2014, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 2 тур
1 : 1
Завершен
Дания
38'
Э. Леньяни
81'
Л. Вибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Дания
Замена
Д. Цурри
️️️️
А. Лила
87'
Замена
В. Рама
️️️️
Т. Джака
82'
81'
ГОЛ! 1:1!
Л. Вибе
79'
Замена
Т. Каленберг
️️️️
П. Хейбьерг
71'
Замена
У. Бех
️️️️
П. Анкерсен
Замена
С. Цикалеши
️️️️
Б. Балай
69'
46'
Замена
Л. Вибе
️️️️
Ю. Поульсен
ГОЛ! 1:0!
Э. Леньяни
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
15
Мергим Маврай
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
13
Бурим Кукели
ЦП
14
Таулант Джака
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
11
Эмилиано Вила
ЦП
21
Армандо Ваюши
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
10
Вальдет Рама
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Дания
22
Йеспер Хансен
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
13
Киан Хансен
ЦЗ
17
Симон Поульсен
ЦЗ
0
Жорес Окоре
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
20
Уффе Бех
ЦП
21
Лассе Вибе
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-2-3-1
1
Бериша
2
Лила
5
Цана
3
Леньяни
7
Аголли
4
Хюсай
13
Кукели
14
Джака
22
Абраши
19
Балай
4-3-1-2
1
Шмейхель
4
Кьер
26
Бойлесен
12
Бьелланд
2
Анкерсен
2
Крон-Дели
23
Хейбьерг
7
Квист
10
Эриксен
11
Бендтнер
20
Поульсен
14
Джака
10
Рама
10
Рама
14
Джака
2
Лила
6
Цурри
6
Цурри
2
Лила
19
Балай
16
Цикалеши
16
Цикалеши
19
Балай
2
Анкерсен
20
Бех
20
Бех
2
Анкерсен
20
Поульсен
21
Вибе
21
Вибе
20
Поульсен
23
Хейбьерг
13
Каленберг
13
Каленберг
23
Хейбьерг
Остались в запасе
Албания
Дания
11
Эмилиано Вила
ЦП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
21
Армандо Ваюши
ЦП
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
20
Эргис Каце
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
22
Йеспер Хансен
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
13
Киан Хансен
ЦЗ
17
Симон Поульсен
ЦЗ
0
Жорес Окоре
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
18
Якоб Поульсен
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
11
Эмилиано Вила
ЦП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
21
Армандо Ваюши
ЦП
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
20
Эргис Каце
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
18
Хамди Салихи
ЦФ
Остались в запасе
22
Йеспер Хансен
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
13
Киан Хансен
ЦЗ
17
Симон Поульсен
ЦЗ
0
Жорес Окоре
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
18
Якоб Поульсен
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Албания - Дания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Ружди Бижута
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