Статистика по турнирам

Перу. Лига 1 2025 Копа Судамерикана 2024 Перу. Лига 1 2024 Кубок Америки 2021 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Чемпионат мира 2018 Кубок Америки 2016 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Кубок Америки 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Кубок Америки 2011