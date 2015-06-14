Фернандо Гаго - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Гаго
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кьюдадела
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Гаго
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кьюдадела
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аргентина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2015
|Был в запасе
|Чили
|0:0
(4:1)п
|Аргентина
|01.07.2015
|77' -91'
|Аргентина
|6:1
|Парагвай
|27.06.2015
|Был в запасе
|Аргентина
|0:0
(5:4)п
|Колумбия
|21.06.2015
|Был в запасе
|Аргентина
|1:0
|Ямайка
|17.06.2015
|Был в запасе
|Аргентина
|1:0
|Уругвай
|14.06.2015
|Был в запасе
|Аргентина
|2:2
|Парагвай