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    Фернандо Гаго - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Фернандо
    Фамилия Гаго
    Команда Бока Хуниорс
    Состав Основной
    Родной город Кьюдадела
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аргентина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2015 Был в запасе Чили 0:0
    (4:1)п    		 Аргентина
    01.07.2015 77' -91' Аргентина 6:1 Парагвай
    27.06.2015 Был в запасе Аргентина 0:0
    (5:4)п    		 Колумбия
    21.06.2015 Был в запасе Аргентина 1:0 Ямайка
    17.06.2015 Был в запасе Аргентина 1:0 Уругвай
    14.06.2015 Был в запасе Аргентина 2:2 Парагвай
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