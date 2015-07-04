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Фернандо Гаго
Статистика
Фернандо Гаго - статистика
Завершил карьеру
14 апреля 1986 (40), Кьюдадела
#5 | Полузащитник
177 см | 72 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Кубок Америки 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
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Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Кубок РЖД 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аргентина
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, Финал
Чили
0 : 0
04.07.2015
Аргентина
Был в запасе
Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина
6 : 1
01.07.2015
Парагвай
77' - 120'
Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина
0 : 0
27.06.2015
Колумбия
Был в запасе
Кубок Америки, 3 тур
Аргентина
1 : 0
21.06.2015
Ямайка
Был в запасе
Кубок Америки, 2 тур
Аргентина
1 : 0
17.06.2015
Уругвай
Был в запасе
Кубок Америки, 1 тур
Аргентина
2 : 2
14.06.2015
Парагвай
Был в запасе
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