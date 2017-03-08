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Фелипе Гутьеррес
Статистика
Фелипе Гутьеррес - статистика
Завершил карьеру
8 октября 1990 (35), Квинтеро
#21 | Полузащитник
170 см
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Товарищеские матчи. Сборные 2017
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Испания. Примера 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017
Кубок Америки 2015
Чемпионат мира 2014
Голландия. Эредивизие 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
14
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
1 : 1
08.03.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
1 : 2
28.02.2017
Бетис
1' - 45'
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
1 : 2
25.02.2017
Севилья
89' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
3 : 3
04.12.2016
Сельта
70' - 90'
77'
Испания. Примера, 13 тур
Эйбар
3 : 1
25.11.2016
Бетис
70' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
2 : 0
06.11.2016
Бетис
1' - 57'
Испания. Примера, 10 тур
Бетис
0 : 1
30.10.2016
Эспаньол
1' - 90'
69'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
1 : 2
21.10.2016
Бетис
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
30.09.2016
Бетис
1' - 45'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
23.09.2016
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
20.09.2016
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
2 : 2
16.09.2016
Гранада
86' - 90'
88'
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
2 : 3
11.09.2016
Бетис
20' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
0 : 0
26.08.2016
Депортиво
1' - 77'
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
6 : 2
20.08.2016
Бетис
1' - 55'
45'
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