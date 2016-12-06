Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2019/2020 Турция. Суперлига 2018/2019 Турция. Суперлига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Турция. Суперлига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012