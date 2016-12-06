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Олкай Шахан
Статистика
Олкай Шахан - статистика
Завершил карьеру
26 мая 1987 (39), Дюссельдорф
#10 | Полузащитник
179 см | 66 кг
Турция | Германия
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Лига Европы 2015/2016
Турция. Суперлига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бешикташ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Динамо К
6 : 0
06.12.2016
Бешикташ
1' - 45'
Лига чемпионов, 5 тур
Бешикташ
3 : 3
23.11.2016
Бенфика
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Бешикташ
1 : 1
01.11.2016
Наполи
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Наполи
2 : 3
19.10.2016
Бешикташ
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Бешикташ
1 : 1
28.09.2016
Динамо К
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Бенфика
1 : 1
13.09.2016
Бешикташ
81' - 90'
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