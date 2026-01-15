Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
15.01.26 / -
Свободный агент
23.08.25 / 15.01.26
Свободный агент
18.03.25 / 23.08.25
Свободный агент
16.08.24 / 18.03.25
Свободный агент
01.01.24 / 16.08.24
Свободный агент
07.07.22 / 01.01.24
Свободный агент
12.02.22 / 07.07.22
Свободный агент
01.07.21 / 12.02.22
Свободный агент
01.07.19 / 01.07.21
Свободный агент
22.02.19 / 30.06.19
Аренда
10.07.17 / 01.07.19
Свободный агент
31.08.16 / 10.07.17
Свободный агент
05.08.15 / 31.12.15
Аренда
27.02.15 / 30.06.15
Аренда