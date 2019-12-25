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Вторая Лига А «Серебро»
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Иртыш
Михаил Маркин
Новости
€ 150 тыс
Михаил Маркин - новости
Иртыш
21 ноября 1993 (32)
#93 | Нападающий
179 см
Россия
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Новости
Трансферы
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
2019.12.25 18:11
1
«Динамо», «Рубин» и «Уфа» заинтересовались тремя игроками «Балтики»
2019.11.19 12:39
1
Видео
Игрок «Балтики» Маркин забил «Чертаново» ударом через себя
2019.07.29 00:53
4
«Мордовия» отдала Маркина в аренду
2015.08.05 19:27
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