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Саутгемптон
Ориоль Ромеу
Трансферы
€ 400 тыс
Ориоль Ромеу - трансферы
Саутгемптон
24 сентября 1991 (34), Ульдекона
#28 | Полузащитник
181 см | 83 кг
Испания
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Тип трансфера
13.07.26 / -
Саутгемптон
Ависпа Фукуока
Свободный агент
01.07.26 / -
Саутгемптон
Без клуба
Свободный агент
06.11.25 / 13.07.26
Без клуба
Саутгемптон
Свободный агент
31.08.25 / 06.11.25
Барселона
Без клуба
Свободный агент
05.08.24 / 30.06.25
Барселона
Жирона
Аренда
19.07.23 / 31.08.25
Жирона
Барселона
3,40 млн €
01.09.22 / 19.07.23
Саутгемптон
Жирона
5,50 млн €
12.08.15 / 01.09.22
Челси
Саутгемптон
7 млн €
04.08.14 / 30.06.15
Челси
Штутгарт
Аренда 250 тыс €
12.07.13 / 30.06.14
Челси
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