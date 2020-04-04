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Саутгемптон
Ориоль Ромеу
Статистика
€ 400 тыс
Ориоль Ромеу - статистика
Саутгемптон
24 сентября 1991 (34), Ульдекона
#28 | Полузащитник
181 см | 83 кг
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Команда
И
Г
П
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К
Саутгемптон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/4 финала
Саутгемптон
2 : 1
04.04.2026
Арсенал
Был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
08.03.2026
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
2 : 1
14.02.2026
Лестер
1' - 63'
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