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    Леон Бенко - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Леон
    Фамилия Бенко
    Команда Сараево
    Состав Основной
    Родной город Вараждин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 ноября 1983 (39 лет)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риека 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Риека (Риека)
    28.11.2013 1' -86' Риека (Риека) 0:0 Витория Гимараеш (Гимараеш)
    08.11.2013 1' -90' Риека (Риека) 1:1 Лион (Лион)
    24.10.2013 1' -90' Лион (Лион) 1:0 Риека (Риека)
    03.10.2013 1' -90' Риека (Риека) 1:1 Бетис (Севилья)
    10'
    19.09.2013 1' -90' Витория Гимараеш (Гимараеш) 4:0 Риека (Риека)
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