Леон Бенко - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Бенко
|Команда
|Сараево
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вараждин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Бенко
|Команда
|Сараево
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вараждин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Риека (Риека)
|28.11.2013
|1' -86'
|Риека (Риека)
|0:0
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|08.11.2013
|1' -90'
|Риека (Риека)
|1:1
|Лион (Лион)
|24.10.2013
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:0
|Риека (Риека)
|03.10.2013
|1' -90'
|Риека (Риека)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|10'
|19.09.2013
|1' -90'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|4:0
|Риека (Риека)