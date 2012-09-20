Альваро - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Альваро Марсио
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Хельсингборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 1980 (43 года)
|Рост
|181
|Вес
|84
|Имя
|Альваро Марсио
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Хельсингборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 1980 (43 года)
|Рост
|181
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хельсингборг
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|75' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:3
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|22.11.2012
|1' -78'
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|1:3
|Леванте (Валенсия)
|09.11.2012
|46' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|3:2
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|25.10.2012
|66' -90'
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|1:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|90'
|04.10.2012
|Был в запасе
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)
|20.09.2012
|84' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Хельсингборг (Хельсингборг)