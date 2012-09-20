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    Альваро - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Альваро Марсио
    Фамилия Сантос
    Команда Хельсингборг
    Состав Основной
    Родной город Белу Оризонти
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 января 1980 (43 года)
    Рост 181
    Вес 84
    Статистика по турнирам
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