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Хельсингборг - Леванте
Хельсингборг - Леванте: обзор матча 22 ноября 2012
Хельсингборг
22.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
1 : 3
Завершен
Леванте
89'
Т. Сёрум
8'
Анхель
37'
П. Диоп
81'
В. Иборра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хельсингборг - Леванте
90'
+4
Желтая карточка
С. Бальестерос
ГОЛ! 1:3!
Т. Сёрум
Пас отдал
А. Гаши
89'
86'
Замена
П. Лопес
️️️️
Мичел
83'
Замена
М. Пальярдо
️️️️
В. Иборра
81'
ГОЛ! 0:3!
В. Иборра
Пас отдал
Х. Баркеро
Замена
Т. Сёрум
️️️️
Альваро
78'
75'
Желтая карточка
П. Диоп
73'
Замена
Х. Баркеро
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Д. Аккам
️️️️
М. Линдстрем
68'
37'
ГОЛ! 0:2!
П. Диоп
Пас отдал
П. Риос
Желтая карточка
А. Гаши
27'
Замена
Э. Крафт
️️️️
К. Андерссон
25'
17'
Желтая карточка
Р. Гарсия
8'
ГОЛ! 0:1!
Анхель
Пас отдал
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хельсингборг
30
Пер Ханссон
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
21
Кристоффер Андерссон
ЦЗ
16
Джозеф Баффо
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
7
Маттиас Линдстрем
ЦП
8
Ардиан Гаши
ЦП
7
Мэй Малангу
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
10
Альваро
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Хельсингборг
1
Даниэль Андерссон
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
29
Йеспер Бьоркман
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
11
Томас Сёрум
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-4-2
30
Ханссон
24
Ханствейт
16
Баффо
21
Уронен
21
Андерссон
7
Линдстрем
7
Малангу
11
Бедойя
8
Гаши
28
Джурдич
10
Альваро
4-1-2-2-1
1
Навас
22
Лелль
5
Родас
18
Бальестерос
15
Карабелас
18
Диоп
21
Мичел
10
Иборра
16
Риос
14
Гарсия
9
Анхель
10
Альваро
11
Сёрум
11
Сёрум
10
Альваро
21
Андерссон
17
Крафт
17
Крафт
21
Андерссон
7
Линдстрем
11
Аккам
11
Аккам
7
Линдстрем
21
Мичел
19
Лопес
19
Лопес
21
Мичел
10
Иборра
14
Пальярдо
14
Пальярдо
10
Иборра
14
Гарсия
9
Баркеро
9
Баркеро
14
Гарсия
Остались в запасе
Хельсингборг
Леванте
1
Даниэль Андерссон
ВР
29
Йеспер Бьоркман
ЦЗ
3
Эрик Эдман
ЛЗ
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
Главный тренер
Аге Хареиде
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Даниэль Андерссон
ВР
29
Йеспер Бьоркман
ЦЗ
3
Эрик Эдман
ЛЗ
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Хельсингборг - Леванте
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Алан Келли
(Корк)
Стадион:
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