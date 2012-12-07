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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - Хельсингборг
Твенте - Хельсингборг: обзор матча 07 декабря 2012
Твенте
07.12.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
1 : 3
Завершен
Хельсингборг
74'
Д. Тадич
6'
Н. Джурдич
21'
А. Бедойя
67'
Т. Сёрум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Хельсингборг
85'
Замена
Д. Аккам
️️️️
Р. Буаузан
Желтая карточка
Д. Тадич
83'
75'
Замена
Альваро
️️️️
Э. Эдман
75'
Замена
Э. Валстедт
️️️️
Т. Сёрум
ГОЛ! 1:3!
Д. Тадич
74'
Замена
В. Брама
️️️️
Д. Ландзаат
73'
Замена
Д. Тадич
️️️️
М. Борн
72'
67'
ГОЛ! 0:3!
Т. Сёрум
Пас отдал
Р. Буаузан
Замена
Д. Булыкин
️️️️
Н. Шадли
60'
21'
ГОЛ! 0:2!
А. Бедойя
Желтая карточка
Д. Боята
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
Н. Джурдич
Пас отдал
М. Малангу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
20
Филип Беднарек
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
2
Тим Брёкерс
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
38
Мирко Борн
ЦФ
12
Тим Хельшер
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Хельсингборг
30
Пер Ханссон
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
26
Петер Ларссон
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Ардиан Гаши
ЦП
7
Мэй Малангу
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
13
Рашид Буаузан
ЛФ
11
Томас Сёрум
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Твенте
40
Ваутер Дронкерс
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Вут Брама
ОП
27
Крис Филлингер
ЦП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Хельсингборг
1
Даниэль Андерссон
ВР
29
Йеспер Бьоркман
ЦЗ
23
Эрик Валстедт
ЦЗ
33
Давид Свенссон
ЦП
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
10
Альваро
ЦФ
4-3-3
20
Беднарек
4
Висгерхоф
28
Боята
28
Брафхайд
6
Пелюпесси
89
Шадли
2
Брёкерс
7
Ландзаат
9
Кастаньос
12
Хельшер
38
Борн
4-3-3
30
Ханссон
17
Крафт
3
Эдман
26
Ларссон
24
Ханствейт
8
Гаши
7
Малангу
11
Бедойя
28
Джурдич
11
Сёрум
13
Буаузан
7
Ландзаат
6
Брама
6
Брама
7
Ландзаат
38
Борн
10
Тадич
10
Тадич
38
Борн
89
Шадли
23
Булыкин
23
Булыкин
89
Шадли
3
Эдман
10
Альваро
10
Альваро
3
Эдман
11
Сёрум
23
Валстедт
23
Валстедт
11
Сёрум
13
Буаузан
11
Аккам
11
Аккам
13
Буаузан
Остались в запасе
Твенте
Хельсингборг
40
Ваутер Дронкерс
ВР
27
Крис Филлингер
ЦП
6
Франку Дуглас
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
Главный тренер
Стив Макларен
33
Давид Свенссон
ЦП
29
Йеспер Бьоркман
ЦЗ
1
Даниэль Андерссон
ВР
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
40
Ваутер Дронкерс
ВР
27
Крис Филлингер
ЦП
6
Франку Дуглас
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
Остались в запасе
33
Давид Свенссон
ЦП
29
Йеспер Бьоркман
ЦЗ
1
Даниэль Андерссон
ВР
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Твенте - Хельсингборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
Информация о матче
Главный судья:
Илиас Спатас
Стадион:
Де Гролш Весте
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