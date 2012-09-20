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Лига Европы 2026/2027
Леванте - Хельсингборг
Леванте - Хельсингборг: обзор матча 20 сентября 2012
Леванте
20.09.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 1 тур
1 : 0
Завершен
Хельсингборг
40'
Хуанфран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Хельсингборг
Замена
М. Пальярдо
️️️️
П. Риос
87'
84'
Замена
Альваро
️️️️
М. Малангу
73'
Замена
Р. Буаузан
️️️️
М. Линдстрем
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Анхель
72'
64'
Замена
Т. Сёрум
️️️️
Д. Аккам
Замена
Х. Баркеро
️️️️
Мичел
60'
ГОЛ! 1:0!
Хуанфран
Пас отдал
Мичел
40'
36'
Желтая карточка
А. Бедойя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Хельсингборг
30
Пер Ханссон
ВР
21
Кристоффер Андерссон
ЦЗ
16
Джозеф Баффо
ЦЗ
26
Петер Ларссон
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
7
Маттиас Линдстрем
ЦП
8
Ардиан Гаши
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Мэй Малангу
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Хельсингборг
1
Даниэль Андерссон
ВР
23
Эрик Валстедт
ЦЗ
3
Лорет Садику
ЦЗ
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
13
Рашид Буаузан
ЛФ
10
Альваро
ЦФ
11
Томас Сёрум
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Навас
12
Хуанфран
4
Наварро
18
Бальестерос
19
Лопес
18
Диоп
21
Мичел
10
Иборра
20
Хуанлу
16
Риос
9
Анхель
4-5-1
30
Ханссон
16
Баффо
26
Ларссон
21
Уронен
21
Андерссон
7
Линдстрем
11
Аккам
11
Бедойя
7
Малангу
8
Гаши
28
Джурдич
9
Анхель
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Анхель
16
Риос
14
Пальярдо
14
Пальярдо
16
Риос
21
Мичел
9
Баркеро
9
Баркеро
21
Мичел
7
Малангу
10
Альваро
10
Альваро
7
Малангу
11
Аккам
11
Сёрум
11
Сёрум
11
Аккам
7
Линдстрем
13
Буаузан
13
Буаузан
7
Линдстрем
Остались в запасе
Леванте
Хельсингборг
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Даниэль Андерссон
ВР
23
Эрик Валстедт
ЦЗ
3
Лорет Садику
ЦЗ
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Андерссон
ВР
23
Эрик Валстедт
ЦЗ
3
Лорет Садику
ЦЗ
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Леванте - Хельсингборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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