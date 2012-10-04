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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хельсингборг - Твенте
Хельсингборг - Твенте: обзор матча 04 октября 2012
Хельсингборг
04.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
2 : 2
Завершен
Твенте
7'
Н. Джурдич
44'
Н. Джурдич
74'
Р. Бенгтссон
88'
Ф. Дуглас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хельсингборг - Твенте
88'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Дуглас
Пас отдал
Д. Кабрал
84'
Замена
Д. Ландзаат
️️️️
Э. Брафхайд
Замена
Э. Валстедт
️️️️
М. Линдстрем
78'
74'
ГОЛ! 2:1!
Р. Бенгтссон
Пас отдал
Д. Тадич
62'
Желтая карточка
Р. Росалес
62'
Замена
Д. Кабрал
️️️️
Ф. Гутьеррес
62'
Замена
Р. Бенгтссон
️️️️
Р. Росалес
Желтая карточка
М. Линдстрем
52'
Замена
Д. Баффо
️️️️
П. Ларссон
46'
ГОЛ! 2:0!
Н. Джурдич
Пас отдал
Д. Аккам
44'
Замена
Д. Аккам
️️️️
А. Бедойя
41'
ГОЛ! 1:0!
Н. Джурдич
Пас отдал
М. Малангу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хельсингборг
30
Пер Ханссон
ВР
4
Валид Атта
ЦЗ
21
Кристоффер Андерссон
ЦЗ
26
Петер Ларссон
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
8
Ардиан Гаши
ЦП
7
Маттиас Линдстрем
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Мэй Малангу
ЦП
13
Рашид Буаузан
ЛФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
5
Робберт Шилдер
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Вут Брама
ОП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Хельсингборг
1
Даниэль Андерссон
ВР
23
Эрик Валстедт
ЦЗ
16
Джозеф Баффо
ЦЗ
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
10
Альваро
ЦФ
11
Томас Сёрум
ЦФ
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
14
Виллем Янссен
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
4-4-2
30
Ханссон
4
Атта
26
Ларссон
21
Уронен
21
Андерссон
8
Гаши
11
Бедойя
7
Малангу
7
Линдстрем
13
Буаузан
28
Джурдич
3-3-2-1-1
13
Михайлов
16
Росалес
28
Брафхайд
6
Дуглас
28
Боята
6
Брама
5
Шилдер
21
Гутьеррес
89
Шадли
10
Тадич
9
Кастаньос
7
Линдстрем
23
Валстедт
23
Валстедт
7
Линдстрем
26
Ларссон
16
Баффо
16
Баффо
26
Ларссон
11
Бедойя
11
Аккам
11
Аккам
11
Бедойя
21
Гутьеррес
26
Кабрал
26
Кабрал
21
Гутьеррес
16
Росалес
20
Бенгтссон
20
Бенгтссон
16
Росалес
28
Брафхайд
7
Ландзаат
7
Ландзаат
28
Брафхайд
Остались в запасе
Хельсингборг
Твенте
10
Альваро
ЦФ
11
Томас Сёрум
ЦФ
1
Даниэль Андерссон
ВР
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
Главный тренер
Аге Хареиде
1
Сандер Бошкер
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
10
Альваро
ЦФ
11
Томас Сёрум
ЦФ
1
Даниэль Андерссон
ВР
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
Остались в запасе
1
Сандер Бошкер
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Хельсингборг - Твенте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
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